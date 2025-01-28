СМИ: Причиной смерти актера Янковского могло стать заболевание печени
28 января 202502:02
Причиной смерти российского актера Игоря Янковского могли стать осложнения на фоне цирроза печени, сообщает Telegram-канал Mash.
У медиаменеджера была также двусторонняя пневмония, отек легких и мозга.
Актер скончался в реанимации 28 января. Его госпитализировали 8 числа.
Янковский умер на 74-м году жизни, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Причиной смерти актера Янковского могло стать заболевание печени
- Маск предрек исчезновение Европы и Азии из-за снижения рождаемости
- СМИ: Пилоты при вылете из Стамбула сообщают о загадочном объекте в небе
- Оперштаб: На «Волгонефти-239» завершили очистку от остатков мазута
- Журналист Таибби: Взрывы на «Северных потоках» могли привести к ядерной войне
- Журналист Карлсон: Госдеп делал все, чтобы ускорить начало войны между США и Россией
- Ассоциация городов Украины сообщила о массовых задержаниях и арестах мэров
- Актриса Алиса Фрейндлих сообщила о проблемах со здоровьем
- Зеленский назвал отказ Украины от ядерного оружия «тупым шагом»
- Системы ПВО сбили пять дронов ВСУ над тремя регионами
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru