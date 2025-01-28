СМИ: Причиной смерти актера Янковского могло стать заболевание печени

Причиной смерти российского актера Игоря Янковского могли стать осложнения на фоне цирроза печени, сообщает Telegram-канал Mash.

Умер актер и режиссер Игорь Ромащенко

У медиаменеджера была также двусторонняя пневмония, отек легких и мозга.

Актер скончался в реанимации 28 января. Его госпитализировали 8 числа.

Янковский умер на 74-м году жизни, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Иван Руднев
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