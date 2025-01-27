СМИ: Умер племянник артиста Олега Янковского Игорь Янковский
Советский и российский актёр, медиаменеджер Игорь Янковский умер на 74-м году жизни. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
По данным канала, причиной смерти стала онкология, с которой боролся Янковский. Отмечается, что несколько дней назад артиста госпитализировали в одну из больниц в тяжёлом состоянии.
Игорь Янковский - сын народного артиста СССР Ростислава Янковского, племянник народного артиста СССР Олега Янковского. В 1974 году он Окончил театральное училище имени Щукина в 1974 году, после чего служил в Московском драматическом театре на Малой Бронной.
Также Игорь Янковский снимался в кино. Его можно увидеть в фильмах «Золотая мина», «Клуб самоубийц, или Приключения титулованной особы», «Женатый холостяк», «Колье Шарлотты», «Горячая точка» и других.
В 1992 году Игорь Янковский пришёл в рекламный бизнес. В 2004 году стал президентом Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР).
Ранее в возрасте 78 лет умер известный американский режиссёр и сценарист Дэвид Линч, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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