СМИ: Умер племянник артиста Олега Янковского Игорь Янковский

По данным канала, причиной смерти стала онкология, с которой боролся Янковский. Отмечается, что несколько дней назад артиста госпитализировали в одну из больниц в тяжёлом состоянии.

Игорь Янковский - сын народного артиста СССР Ростислава Янковского, племянник народного артиста СССР Олега Янковского. В 1974 году он Окончил театральное училище имени Щукина в 1974 году, после чего служил в Московском драматическом театре на Малой Бронной.

Также Игорь Янковский снимался в кино. Его можно увидеть в фильмах «Золотая мина», «Клуб самоубийц, или Приключения титулованной особы», «Женатый холостяк», «Колье Шарлотты», «Горячая точка» и других.

В 1992 году Игорь Янковский пришёл в рекламный бизнес. В 2004 году стал президентом Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР).

Ранее в возрасте 78 лет умер известный американский режиссёр и сценарист Дэвид Линч, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

