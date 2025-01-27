Умер актер и режиссер Игорь Ромащенко
Актер и режиссер Игорь Ромащенко умер в возрасте 59 лет. Об этом сообщается на портале «Кино-театр.ру».
По его данным, артист скончался 26 января.
Как пишет aif.ru со ссылкой на коллегу актера Павла Чернявского, причиной смерти Ромащенко могли стать проблемы с сердцем.
Игорь Ромащенко родился в 1966 году, окончил ГИТИС, а также телевизионные курсы при Гостелерадио СССР (специализация — режиссер-постановщик телепрограмм). С 1989-го по 1992 годы артист служил в Московском театре «Сатирикон» имени А.И.Райкина, в 1990-е начал сниматься в кино. Ромащенко сыграл десятки ролей, он снимался в том числе в проектах «Афганец», «След», «Эксперт», «Внутри убийцы» «Ранетки», «Папины дочки», «Воронины», «Склифосовский». Кроме того, в качестве режиссера артист снял несколько документальных фильмов, сериалы «След», «Карпов», «Мент в законе», «Семейный детектив».
Ранее в возрасте 84 лет умер актер Владимир Фоменко, напоминает RT.
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