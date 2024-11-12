Сборы фильма «Огниво» превысили миллиард рублей

Количество фильмов, заработавших в российском прокате в 2024 году больше миллиарда рублей, достигло восьми.

Сборы фэнтези Александра Войтинского «Огниво» на сегодняшний день составили уже 1 000 091 506 рублей, следует из данных Единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС) Фонда кино.

Войтинский ранее рассказывал НСН, что его фильм сильно отличается от одноименной сказки Андерсена.

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«Мы очень сильно видоизменили сказку Андерсена, пустили туда наших героев из русских сказок. Исходная сказка небольшая, там мало событий, а главное - она, на мой взгляд, не очень хорошо кончается. А мы сделали ее очень интересной, с кучей приключений и совсем другим, позитивным финалом. Это абсолютно вольная интерпретация. Мы избавились от страшных нюансов. В этом и была идея, чтобы это было семейное, чудесное и увлекательное приключение. А собак с горящими глазами в фильме нет, мы их вообще убрали», - отмечал режиссер.

В тройку самых кассовых фильмов 2024 года входят «Холоп 2» Клима Шипенко (сборы 3,8 млрд рублей), «Бременские музыканты» Алексея Нужного (3,0 млрд рублей) и «Мастер и Маргарита» Михаила Локшина (2,3 млрд рублей), напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Кадр из фильма "Огниво"
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