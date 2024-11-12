Сборы фильма «Огниво» превысили миллиард рублей
Количество фильмов, заработавших в российском прокате в 2024 году больше миллиарда рублей, достигло восьми.
Сборы фэнтези Александра Войтинского «Огниво» на сегодняшний день составили уже 1 000 091 506 рублей, следует из данных Единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС) Фонда кино.
Войтинский ранее рассказывал НСН, что его фильм сильно отличается от одноименной сказки Андерсена.
«Мы очень сильно видоизменили сказку Андерсена, пустили туда наших героев из русских сказок. Исходная сказка небольшая, там мало событий, а главное - она, на мой взгляд, не очень хорошо кончается. А мы сделали ее очень интересной, с кучей приключений и совсем другим, позитивным финалом. Это абсолютно вольная интерпретация. Мы избавились от страшных нюансов. В этом и была идея, чтобы это было семейное, чудесное и увлекательное приключение. А собак с горящими глазами в фильме нет, мы их вообще убрали», - отмечал режиссер.
В тройку самых кассовых фильмов 2024 года входят «Холоп 2» Клима Шипенко (сборы 3,8 млрд рублей), «Бременские музыканты» Алексея Нужного (3,0 млрд рублей) и «Мастер и Маргарита» Михаила Локшина (2,3 млрд рублей), напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru