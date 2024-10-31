От «Оскара» до острова: Ирина Безрукова о новых премьерах и рок-группах коллег

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Актриса театра и кино Ирина Безрукова в интервью НСН рассказала о своих новых фильмах и спектаклях в Губернском театре, а также объяснила, пойдет ли по стопам создавших рок-группы коллег.

Со своей стороны, аналитики билетного оператора «Kassir.ru» назвали НСН самые востребованные концерты выходных.

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В их числе выступление Сергея Мазаева в Москве, приуроченное к 35-летию группы «Моральный кодекс», концерты Вячеслава Бутусова в Тюмени и Екатеринбурге, и День рождения Билли Новика из «Billy's Band», который отметят в Санкт-Петербурге.

Валерий Кипелов выступит в выходные в Самаре и Тольятти, «КняZz» – во Владимире и Нижнем Новгороде, а «Чиж&Cо» – в Ярославле и Костроме, ну а московских фанатов ждет целая россыпь концертов – от «ПилОта» и «Аффинажа» до Зои и Гоши Куценко (на фото).

Ирина Безрукова призналась НСН, что в восторге от творчества коллег.

«Да, очень многие театральные актеры поют и у них прекрасные группы. Что касается Гоши Куценко, я застала тот период, когда он только начинал петь и волновался очень. Сейчас он это делает спокойно и уверенно, у него есть своя аудитория, а когда-то он мне подарил один из первых своих дисков, а потом ждал от меня отзывы. Я знаю, что Юля Пересильд создала группу, видела в интернете какие-то небольшие отрывочки в разных сториз, но пока мне не удалось побывать у нее на концерте. Но думаю, что это дело поправимое. Я очень рада, что мои коллеги обладают не только актерскими данными, но и поют, танцуют, занимаются еще какими-то удивительными вещами. Я просто восхищаюсь ими», - подчеркнула актриса.

Она отметила, что знакома со многими рок-музыкантами, и допустила, что когда-нибудь и сама запишет несколько песен.

«Идеи создать свою группу у меня не было, хотя у меня есть музыкальное образование, я в детстве играла на скрипке, но пока не отваживаюсь петь со сцены. В спектакле я напеваю колыбельную, есть такое дело. Может быть, когда-нибудь запишу в студии какие-то треки. Выйти на сцену я пока, наверное, не готова, но если у меня найдется время и хороший педагог, может быть, я исполню какие-то всеми любимые песни, романсы, к примеру. Возможно, займусь актерским исполнением, не профессиональным. Конкуренцию певцам я составить не смогу, я это осознаю, но очень люблю, когда мои коллеги прекрасно поют. Среди моих друзей много универсальных артистов, некоторые поют в мюзиклах. Что касается рок-музыкантов, со многими я знакома, я бывала на концертах, меня приглашают и поп-, и рок-исполнители. Я знаю, пожалуй, всех самых известных исполнителей, но чтобы близко дружила – у меня очень нежные отношения с Катей IOWA, мне очень нравится ее песня "Люди-маяки", она для меня какая-то знаковая. Плюс у них недавно родился прекрасный малыш Лёва, и я наблюдаю за тем, как он растет, в соцсетях. Он совершенно прелестный и очаровательный», – отметила Безрукова.

