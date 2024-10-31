От «Оскара» до острова: Ирина Безрукова о новых премьерах и рок-группах коллег
Рок-группы Куценко и Пересильд вызывают восхищение, сказала в эфире НСН Ирина Безрукова, объяснив связь «дикого острова» с новой премьерой и раскрыв театральные секреты.
Музыка: Гоша, Юля и «Люди-маяки»
Актриса театра и кино Ирина Безрукова в интервью НСН рассказала о своих новых фильмах и спектаклях в Губернском театре, а также объяснила, пойдет ли по стопам создавших рок-группы коллег.
Со своей стороны, аналитики билетного оператора «Kassir.ru» назвали НСН самые востребованные концерты выходных.
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В их числе выступление Сергея Мазаева в Москве, приуроченное к 35-летию группы «Моральный кодекс», концерты Вячеслава Бутусова в Тюмени и Екатеринбурге, и День рождения Билли Новика из «Billy's Band», который отметят в Санкт-Петербурге.
Валерий Кипелов выступит в выходные в Самаре и Тольятти, «КняZz» – во Владимире и Нижнем Новгороде, а «Чиж&Cо» – в Ярославле и Костроме, ну а московских фанатов ждет целая россыпь концертов – от «ПилОта» и «Аффинажа» до Зои и Гоши Куценко (на фото).
Ирина Безрукова призналась НСН, что в восторге от творчества коллег.
«Да, очень многие театральные актеры поют и у них прекрасные группы. Что касается Гоши Куценко, я застала тот период, когда он только начинал петь и волновался очень. Сейчас он это делает спокойно и уверенно, у него есть своя аудитория, а когда-то он мне подарил один из первых своих дисков, а потом ждал от меня отзывы. Я знаю, что Юля Пересильд создала группу, видела в интернете какие-то небольшие отрывочки в разных сториз, но пока мне не удалось побывать у нее на концерте. Но думаю, что это дело поправимое. Я очень рада, что мои коллеги обладают не только актерскими данными, но и поют, танцуют, занимаются еще какими-то удивительными вещами. Я просто восхищаюсь ими», - подчеркнула актриса.
Она отметила, что знакома со многими рок-музыкантами, и допустила, что когда-нибудь и сама запишет несколько песен.
«Идеи создать свою группу у меня не было, хотя у меня есть музыкальное образование, я в детстве играла на скрипке, но пока не отваживаюсь петь со сцены. В спектакле я напеваю колыбельную, есть такое дело. Может быть, когда-нибудь запишу в студии какие-то треки. Выйти на сцену я пока, наверное, не готова, но если у меня найдется время и хороший педагог, может быть, я исполню какие-то всеми любимые песни, романсы, к примеру. Возможно, займусь актерским исполнением, не профессиональным. Конкуренцию певцам я составить не смогу, я это осознаю, но очень люблю, когда мои коллеги прекрасно поют. Среди моих друзей много универсальных артистов, некоторые поют в мюзиклах. Что касается рок-музыкантов, со многими я знакома, я бывала на концертах, меня приглашают и поп-, и рок-исполнители. Я знаю, пожалуй, всех самых известных исполнителей, но чтобы близко дружила – у меня очень нежные отношения с Катей IOWA, мне очень нравится ее песня "Люди-маяки", она для меня какая-то знаковая. Плюс у них недавно родился прекрасный малыш Лёва, и я наблюдаю за тем, как он растет, в соцсетях. Он совершенно прелестный и очаровательный», – отметила Безрукова.
Театр: Безрукова, Безрук и Безруков
По данным «Kassir.ru», в числе самых популярных театральных постановок выходных «Вишнёвый сад» в «Мастерской Петра Фоменко» и «Гамлет in Moscow» в постановке Константина Богомолова в Театре на Бронной.
Театралов Петербурга заинтересовал спектакль «Остров сокровищ», в котором Сергей Безруков играет Джона Сильвера, в Твери идут на «Свидание вслепую», а в Сочи - на «Плохих парней».
Ну а Ирина Безрукова рассказала НСН о спектаклях с ее участием.
«Меня можно увидеть в Московском Губернском театре в двух спектаклях. Недавно состоялась премьера спектакля "Без вины виноватые". Его режиссер Вероника Вигг, я в главной роли, играю Кручинину. В мировом театре считается, что Островский – это русский Шекспир, вот в этом стиле и поставлен спектакль, в шекспировском. Также я играю в спектакле "Бесконечный апрель". В этом году, в ноябре исполнится 10 лет, как мы играем этот спектакль, зал всегда полон. Кроме того, у меня есть два антрепризных проекта, это комедия «О чем плачут мужчины или Репетиция банкета» - очень легкая и игривая, с песнями и с прекрасными партнерами. Еще спектакль "Пигмалион" в Театре комедии. Кстати, в этом спектакле мы играем вместе с прекрасной актрисой мюзиклов, которую зовут Галя Безрук. Получается Ирина Безрукова и Галя Безрук. Галя – потрясающая артистка и поет совершенно фантастически. В нашем спектакле, в том числе. Добро пожаловать, приходите, смотрите, получайте удовольствие», - пригласила она.
Актриса также рассказала, как ей работается в Московском Губернском театре, худруком которого является Сергей Безруков.
«Профессию я выбирала по зову сердца и мне легко работается, как в нашем театре, так и в антрепризе. Меня окружают прекрасные талантливые люди и я просто счастлива, что когда-то отважилась поступать на театральный и теперь занимаюсь любимым делом», - отметила собеседница НСН.
Кино: Остров, «Оскар» и «Декабрь»
Новый киноуикенд стартует в России уже сегодня. В числе его главных премьер комедия «Возвращение попугая Кеши» с Никитой Кологривым и Оксаной Акиньшиной, а также спортивная драма о легенде «Спартака» Федоре Черенкове «Федя. Народный футболист».
На экраны также выйдут мелодрама «Время жить» с «человеком-пауком» Эндрю Гарфилдом и комедия «Право на лево», в которой сыграла Ирина Безрукова.
Актриса рассказала НСН, чем привлекла ее эта картина.
«Когда мне предложили съемки в этой картине, самое главное, что меня убедило, это то, что со мною будет сниматься любимый мною давно артист Сергей Каюмович Шакуров. И к тому же в главной роли Роман Маякин, с которым мы фактически, и с другими ребятами-артистами, прожили на диком острове 15 дней. Вот такая мотивация и то, что это мелодраматическая комедия», - отметила Безрукова.
Она также назвала главные картины в своей карьере и отметила работу с Климом Шипенко в еще не вышедшем на экраны фильме «Декабрь».
«Так уж получилось, что фильмов в моей фильмографии немало. Самый знаковый фильм – это, конечно, "Коля", поскольку он получил «Оскар», как лучший фильм на иностранном языке, его режиссер Ян Сверак. Режиссеров было много хороших, например, знаменитый наш сказочник Геннадий Васильев, я снялась у него в сказке "Волшебный портрет". Также отмечу работу с режиссером Климом Шипенко, - выхода фильма "Декабрь" я жду, надеюсь, этой осенью. В главной роль Есенина Саша Петров и я в одной из ролей», - заключила собеседница НСН.
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«Культурный гид» НСН выходит в эфире сразу четырех радиостанций: «НАШЕго Радио», ROCK FM, Радио JAZZ и «Радио Родных Дорог».
Насыщенных вам выходных!
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