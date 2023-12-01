СМИ: представители Крида потребовали от Мизулиной извинений

Представители рэпера Егора Крида требуют от главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной извиниться, пишет Telegram-канал Baza.

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По информации издания, представители певца настаивают на том, чтобы Мизулина записала видео с извинениями. Отмечается, что причиной конфликта стало заявление главы Лиги безопасности интернета, которая назвала Крида «главным скамером страны».

Рэпер подал против Мизулиной иск о защите чести и достоинства. Он потребовал выплатить миллион рублей за моральный ущерб. Предварительное заседание состоится 14 декабря

В июне Мизулина опубликовала черный список блогеров, рекламирующих онлайн-казино. В список попали Егор Крид, Юрий Ховански и другие, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: vk.com/kreed58
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