СМИ: Порталу «Большой российской энциклопедии» грозит закрытие

По данным СМИ, Федеральная налоговая служба (ФНС) арестовала счета БРЭ, из-за чего специалисты не могут оплатить облачные сервисы и сервера.

В 2024 году правительство РФ отказалось выделять деньги на финансирование портала, хотя его работа продолжалась. В течение пяти месяцев БРЭ «работала без зарплаты». Редакция прекратит работу после отключения серверов.

Ранее глава комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин заявил, что интернет-энциклопедию «Википедия» могут заблокировать по требованию закона, запрещающего популяризацию VPN-сервисов, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

