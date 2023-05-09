Минцифры: Дата запуска «Большой российской энциклопедии» не определена

Ожидается, что проект будет запущен по технической готовности.

Ранее главный редактор «Большой российской энциклопедии» Сергей Кравец заявлял, что официальный запуск портала запланирован на май.

Между тем глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев предложил закрыть интернет-энциклопедию «Википедия». По словам Фадеева, ресурс искажает множество исторических и политических фактов, пишет RT.

