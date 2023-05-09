Минцифры: Дата запуска «Большой российской энциклопедии» не определена
Дата запуска общенационального интерактивного портала «Большая российская энциклопедия» пока неизвестна. Об этом заявил глава Минцифры РФ Максут Шадаев, передает ТАСС.
Ожидается, что проект будет запущен по технической готовности.
Ранее главный редактор «Большой российской энциклопедии» Сергей Кравец заявлял, что официальный запуск портала запланирован на май.
Между тем глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев предложил закрыть интернет-энциклопедию «Википедия». По словам Фадеева, ресурс искажает множество исторических и политических фактов, пишет RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 726 / сут.
Умерли
399 тыс.+25 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+3 152 / сут.
- СМИ: В Пакистане арестовали бывшего премьер-министра Имрана Хана
- Пригожин сообщил об ударе из HIMARS по месту размещения украинских пленных
- Запуск паромов между Трабзоном и Сочи отложили
- Украинские войска обстреляли белгородское село Сподарюшино
- Агрессивная толпа не дала послу России возложить венок к мемориалу в Варшаве
- Путин: Против России вновь развязана война
- Минцифры: Дата запуска «Большой российской энциклопедии» не определена
- Парад без пафоса. Военкоры прокомментировали военное шествие в Москве 9 мая
- Глава Минздрава заявил, что Прилепин получает всю необходимую помощь
- МИД: Встреча по зерновой сделке пройдет в Стамбуле 10-11 мая
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru