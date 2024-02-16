СМИ: Полу Маккартни вернули украденную у него более 50 лет назад гитару

По данным издания, инструмент, купленный музыкантом в 1961 году перед звездным взлетом коллектива, был украден из его фургона 10 октября 1972 года. Поиски гитары производства компании Höfner были начаты в 2023 году по инициативе производителя. Как оказалось, инструмент был украден бедным жителем Лондона, который затем продал его владельцу местного паба.

Гитара была обнаружена на чердаке дома, в котором проживает семья трактирщика. В настоящее время гитара оценивается минимум в 10 миллионов фунтов стерлингов. Маккартни купил ее в 1961 году за 30 фунтов.

Ранее сын Пола Маккартни Джеймс анонсировал первый сингл за восемь лет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

