СМИ: Полу Маккартни вернули украденную у него более 50 лет назад гитару

Экс-участнику группы Beatles Полу Маккартни вернули бас-гитару, украденную у него более 50 лет назад, сообщает Telegraph.

Пол Маккартни заявил, что хит Let It Be вдохновлен «Гамлетом»

По данным издания, инструмент, купленный музыкантом в 1961 году перед звездным взлетом коллектива, был украден из его фургона 10 октября 1972 года. Поиски гитары производства компании Höfner были начаты в 2023 году по инициативе производителя. Как оказалось, инструмент был украден бедным жителем Лондона, который затем продал его владельцу местного паба.

Гитара была обнаружена на чердаке дома, в котором проживает семья трактирщика. В настоящее время гитара оценивается минимум в 10 миллионов фунтов стерлингов. Маккартни купил ее в 1961 году за 30 фунтов.

Ранее сын Пола Маккартни Джеймс анонсировал первый сингл за восемь лет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: flickr/Eduardo Pelosi
ТЕГИ:МузыкантыПевецПол Маккартни

Горячие новости

Все новости

партнеры