Пол Маккартни заявил, что хит Let It Be вдохновлен «Гамлетом»

В третьей сцене пятого акта заглавный герой после отравления произносит фразу «Да будет так!» («Let It Be!»).

Музыкант рассказал, что в школе учил много стихов наизусть, благодаря чему помнил фрагменты из «Гамлета». По словам Маккартни, спустя несколько лет ему во сне явилась умершая в 1956 году мать музыканта, которая произнесла фразу: «Let It Be!». Артист был заинтересован произошедшей ситуацией и решил написать песню с таким названием.

Ранее последняя композиция группы The Beatles «Now and Then» возглавила британский хит-парад, напоминает RT.

