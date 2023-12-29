Пол Маккартни заявил, что хит Let It Be вдохновлен «Гамлетом»
Легендарный музыкант Пол Маккартни рассказал, что при создании композиции группы The Beatles «Let It Be» (1970) он вдохновился пьесой Уильяма Шекспира «Гамлет», пишет NME.
В третьей сцене пятого акта заглавный герой после отравления произносит фразу «Да будет так!» («Let It Be!»).
Музыкант рассказал, что в школе учил много стихов наизусть, благодаря чему помнил фрагменты из «Гамлета». По словам Маккартни, спустя несколько лет ему во сне явилась умершая в 1956 году мать музыканта, которая произнесла фразу: «Let It Be!». Артист был заинтересован произошедшей ситуацией и решил написать песню с таким названием.
Ранее последняя композиция группы The Beatles «Now and Then» возглавила британский хит-парад, напоминает RT.
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