СМИ: Певца Mr. Credo обвинили в мошенничестве

По данным СМИ, исполнитель хитов «Чудная долина» и «Медляк» получил от организаторов ретро-фестиваля в Казахстане 5,4 миллиона рублей и не приехал на выступление. Артист не смог вылететь из Москвы из-за долгов. При попытке добраться до мероприятия через Белоруссию выяснилось, что у музыканта просрочен загранпаспорт.

Ранее СМИ сообщали, что Махонин должен 300 тысяч рублей российской налоговой, а ещё 40 тысяч — полиции из-за дорожных штрафов.

Звездный адвокат Сергей Жорин ранее заявил, что певице Глюкозе может грозить налоговая проверка, напоминает «Свободная пресса». По словам Жорина, долг в 262 817 рублей, за который заблокировали счета звезды, может стать только началом.

