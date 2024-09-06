СМИ: Певца Mr. Credo обвинили в мошенничестве
Казахстанская компания Suarg Astana подала в суд на певца Mr. Credo (Александр Махонин), сообщает Telegram-канал Shot.
По данным СМИ, исполнитель хитов «Чудная долина» и «Медляк» получил от организаторов ретро-фестиваля в Казахстане 5,4 миллиона рублей и не приехал на выступление. Артист не смог вылететь из Москвы из-за долгов. При попытке добраться до мероприятия через Белоруссию выяснилось, что у музыканта просрочен загранпаспорт.
Ранее СМИ сообщали, что Махонин должен 300 тысяч рублей российской налоговой, а ещё 40 тысяч — полиции из-за дорожных штрафов.
Звездный адвокат Сергей Жорин ранее заявил, что певице Глюкозе может грозить налоговая проверка, напоминает «Свободная пресса». По словам Жорина, долг в 262 817 рублей, за который заблокировали счета звезды, может стать только началом.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru