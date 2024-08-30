Блиновская признала вину в уклонении от уплаты налогов

По её словам, она занималась ребёнком, семьей и своим любимым делом, а бухгалтерия в списке её интересов была последней.

«К сожалению, так была перейдена та тонкая грань, которая отделяла законные действия от незаконных», - указала Блиновская.

Также она отметила, что считает себя невиновной в легализации средств.

Ранее Савеловский суд Москвы отказался проводить заседание по делу Блиновской в закрытом режиме, пишут «Известия».

