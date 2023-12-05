СМИ: Певица Вера Брежнева потеряла свой последний бизнес в России

Ранее певица Вера Брежнева рассказала в личном блоге о разводе с продюсером Константином Меладзе. Артистка сообщила о переменах в жизни, анонсируя свои новые песни. Исполнительница не уточнила, когда именно они с Меладзе развелись. Брежнева и Меладзе поженились в 2015 году. После начала спецоперации на Украине певица и продюсер уехали из страны. В феврале этого года супруги выставили на продажу свой особняк в Московской области, передает «Радиоточка НСН».

