СМИ: Певица Вера Брежнева потеряла свой последний бизнес в России
Украинская певица Вера Брежнева лишилась своего последнего бизнеса в России, пишет Telegram-канал Mash.
Речь идет о бутике женской одежды Myseasons, который Брежнева открыла в Санкт-Петербурге совместно с дизайнером Ханной Хмелевой. ООО Брежневой закрыли за долги, а Хмелева стала единоправной владелицей модного бутика.
Ранее певица Вера Брежнева рассказала в личном блоге о разводе с продюсером Константином Меладзе. Артистка сообщила о переменах в жизни, анонсируя свои новые песни. Исполнительница не уточнила, когда именно они с Меладзе развелись. Брежнева и Меладзе поженились в 2015 году. После начала спецоперации на Украине певица и продюсер уехали из страны. В феврале этого года супруги выставили на продажу свой особняк в Московской области, передает «Радиоточка НСН».
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