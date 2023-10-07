СМИ: Певица Брежнева осталась без дома в Тоскане после развода с Меладзе
Певица Вера Брежнева лишилась особняка в Тоскане после развода с продюсером Константином Меладзе, пишет Woman.ru.
По данным издания, певица не может претендовать на недвижимость в Тоскане после разрыва, так как Меладзе купил дом до брака с Брежневой. По словам источника издания, у бывших супругов есть два общих дома в Италии. Один - на курорте Форте-дей-Марми, а второй — в частном районе в окрестностях озера Гарда.
Накануне Брежнева рассказала в личном блоге о разводе с продюсером Константином Меладзе.
Брежнева и Меладзе поженились в 2015 году. После начала спецоперации на Украине певица и продюсер уехали из страны. В феврале этого года супруги выставили на продажу свой особняк в Московской области.
Позже первый зампредседателя Комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев призвал устроить бойкот покинувшим Россию звёздам и не приобретать их недвижимость, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru