СМИ: певица Успенская обратилась к врачам из-за плохого самочувствия
19 апреля 202421:17
Певице Любовь Успенской пришлось обратиться к медикам из-за ухудшения самочувствия, пишет Telegram-канал «112».
По информации издания, исполнительница русского шансона пожаловалась на боли в области сердца. Артистке оказывают медицинскую помощь.
Также решается вопрос о госпитализации Успенской, утверждает Telegram-канал.
В марте стало известно, что певица получила российское гражданство. Исполнительница родилась в Киеве в 1954 году, напоминает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru