СМИ: певица Успенская обратилась к врачам из-за плохого самочувствия

Певице Любовь Успенской пришлось обратиться к медикам из-за ухудшения самочувствия, пишет Telegram-канал «112».

Адвокат заявил, что Успенская не явилась в суд на слушание по иску Киркорова

По информации издания, исполнительница русского шансона пожаловалась на боли в области сердца. Артистке оказывают медицинскую помощь.

Также решается вопрос о госпитализации Успенской, утверждает Telegram-канал.

В марте стало известно, что певица получила российское гражданство. Исполнительница родилась в Киеве в 1954 году, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: соцсети
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