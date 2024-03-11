Адвокат заявил, что Успенская не явилась в суд на слушание по иску Киркорова

Юрист отметил, что прибыл в Замоскворецкий суд столицы в назначенное время, однако противная сторона не явилась вовсе.

«По забывчивости или из-за страха — не знаю. Повторная беседа будет назначена на середину апреля», — указал он.

Добровинский добавил также, что от Успенской не поступало ни извинений, ни предложений о мирном решении вопроса.

Ранее Киркоров подал в суд на Успенскую после интервью, в котором певица назвала его «женоненавистником», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН». В иске о защите чести, достоинства и деловой репутации исполнитель потребовал 10 млн рулей моральной компенсации, а также два млн рублей в качестве возмещения понесённых расходов.

