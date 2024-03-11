Адвокат заявил, что Успенская не явилась в суд на слушание по иску Киркорова

Певица Любовь Успенская не явилась на слушание по иску, который против неё подал народный артист РФ Филипп Киркоров. Как сообщает Газета.Ru, об этом заявил адвокат исполнителя Александр Добровинский.

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Юрист отметил, что прибыл в Замоскворецкий суд столицы в назначенное время, однако противная сторона не явилась вовсе.

«По забывчивости или из-за страха — не знаю. Повторная беседа будет назначена на середину апреля», — указал он.

Добровинский добавил также, что от Успенской не поступало ни извинений, ни предложений о мирном решении вопроса.

Ранее Киркоров подал в суд на Успенскую после интервью, в котором певица назвала его «женоненавистником», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН». В иске о защите чести, достоинства и деловой репутации исполнитель потребовал 10 млн рулей моральной компенсации, а также два млн рублей в качестве возмещения понесённых расходов.

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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
ТЕГИ:СудИскАлександр ДобровинскийФилипп Киркоров

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