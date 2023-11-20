СМИ: Певица Шакира избежала тюремного заключения в Испании
Певица Шакира заключила соглашение с налоговыми органами Испании, чтобы избежать судебного разбирательства по обвинению в неуплате 14,5 миллиона евро подоходного налога, пишет газета La Vanguardia.
В рамках сделки певица согласилась с тремя годами тюремного заключения и выплатой штрафа в размере 7 миллионов евро, при этом заключение было решено заменить штрафом.
До этого сообщалось, что восемь лет тюремного заключения, а также штраф в размере около €23 млн запросила у суда прокуратура Испании для колумбийской исполнительницы Шакиры за уклонение от уплаты налогов.
Сторона обвинения настаивает на том, что певица не платила налоги в Испании с 2012 по 2014 год, выводя средства на счета в офшорах. Как отмечается, обвинительное заключение стало итогом расследования, которое длилось на протяжении трёх лет, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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