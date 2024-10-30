СМИ: Певица Лобода выгнала с концерта зрительницу за отказ поддержать Украину
Украинская певица Светлана Лобода выгнала зрительницу со своего концерта в Ереване из-за отказа той публично поддержать Украину, соответствующее видео опубликовал Telegram-канал «НЕОПРА, БЛИН!».
Во время выступления Лобода вызвала на сцену женщину и предложила ей в микрофон осудить действия России и специальную военную операцию. Однако зрительница отказалась это сделать под одобряющие выкрики из зала. После этого Лобода попросила фанатку покинуть зал.
«Я вас отпускаю и больше говорить с вами не хочу. Если вы пришли ко мне на концерт, вы обязаны поддерживать мою позицию», - заявила она.
Ранее автор хита Лободы «К черту любовь» музыкант и композитор Олег Влади рассказал НСН, что уже давно не следит за жизнью артистки и намерен закончить судебные разбирательства за право использовать композицию.
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