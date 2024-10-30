СМИ: Певица Лобода выгнала с концерта зрительницу за отказ поддержать Украину

«Я вас отпускаю и больше говорить с вами не хочу. Если вы пришли ко мне на концерт, вы обязаны поддерживать мою позицию», - заявила она.

Ранее автор хита Лободы «К черту любовь» музыкант и композитор Олег Влади рассказал НСН, что уже давно не следит за жизнью артистки и намерен закончить судебные разбирательства за право использовать композицию.

