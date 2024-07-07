СМИ: певец Сергей Жуков решил отсудить права на хиты группы «Руки вверх!»
7 июля 202417:40
Певец Сергей Жуков подал иск в Арбитражный суд с требованием вернуть ему авторские права на композиции группы «Руки вверх!», пишет Telegram-канал Mash.
По информации издания, речь идет о наиболее популярных хитах группы. В их числе «Студент», «Крошка моя», «Чужие губы» и другие.
Отмечается, что в настоящий момент права на хиты принадлежат продюсеру «Руки вверх!» Андрею Маликову.
В феврале Жуков отсудил у иркутского бара «Руки вверх!» миллион рублей за название, напоминает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru