СМИ: певец Сергей Жуков решил отсудить права на хиты группы «Руки вверх!»

По информации издания, речь идет о наиболее популярных хитах группы. В их числе «Студент», «Крошка моя», «Чужие губы» и другие.

Отмечается, что в настоящий момент права на хиты принадлежат продюсеру «Руки вверх!» Андрею Маликову.

В феврале Жуков отсудил у иркутского бара «Руки вверх!» миллион рублей за название, напоминает «Радиоточка НСН».

