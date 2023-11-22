СМИ: Певец Кай Метов стал свидетелем по делу о хищении 200 млн рублей

Российский певец Кай Метов и предприниматель Иван Брилка, сын сенатора Сергея Брилки, стали свидетелями обвинения по уголовному делу о хищении более 200 млн рублей в отношении риелтора Елены Филипповой. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники.

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По данным издания, материалы дела о мошенничестве в особо крупном размере направили в Кузьминский районный суд. Разбирательство началось в 2019 году. Следствие считает, что Филиппова занимала средства для покупки жилых помещений на первых этажах зданий в центре, переводила их в нежилой фонд, переделывая под офисы или магазины и в дальнейшем продавала по более высокой цене. По данным правоохранителей, в 2013 году риелтор с «преступным умыслом» похитила 164 млн рублей у предпринимателя Надежды Соколовой под предлогом инвестирования. Позже Филиппова попросила у бизнесвумен еще 68 млн.

Как пишет РБК, Филиппову в феврале 2016 года признали банкротом. Отмечается, что женщина была деловым партнером Метова, до 2018 года они владели ООО «Инвестиционная компания КМП» (до 2017 года компания называлась «Кай Метов Продакшн»). В июле 2020-го организацию исключили из единого реестра юридических лиц как недействующую.

Кай Метов отказался комментировать ситуацию, сообщив, что он «ничего не помнит». В свою очередь, Брилка подтвердил, что является свидетелем по делу.

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