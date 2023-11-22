СМИ: Певец Кай Метов стал свидетелем по делу о хищении 200 млн рублей

Московские аэропорты работают штатно и готовы к затяжному снегопаду

Около 57 тысяч звонков от ветеранов войны и труда, людей с инвалидностью поступило в центр соцобслуживания

Wildberries заменит пострадавшие от воды на складе в Подмосковье товары

Пациенты с онкологией смогут получить рецепты на лекарства сразу на год

В России призвали законодательно урегулировать работу психологов

В столице завершен сезон велопроката