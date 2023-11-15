СМИ: Павла Деревянко обвинили в мошенничестве

Заявление на него и его партнера написал мужчина, который с сентября прошлого года по май текущего заключил с мужчинами три договора займа.

Деньги пострадавшему по истечении срока возврата так и не вернули, полиция проводит проверку. Сам заявитель отказался комментировать RT ситуацию.

