СМИ: Павла Деревянко обвинили в мошенничестве

Актера Павла Деревянко и его бизнес-партнера обвинили в мошенничество, сообщает RT со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Актер Павел Деревянко рассказал, что друг обманул его на 45 миллионов рублей

Заявление на него и его партнера написал мужчина, который с сентября прошлого года по май текущего заключил с мужчинами три договора займа.

Деньги пострадавшему по истечении срока возврата так и не вернули, полиция проводит проверку. Сам заявитель отказался комментировать RT ситуацию.

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ФОТО: РИА Новости / Валерий Мельников
ТЕГИ:АктерыМошенничество

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