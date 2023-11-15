СМИ: Павла Деревянко обвинили в мошенничестве
15 ноября 202312:57
Актера Павла Деревянко и его бизнес-партнера обвинили в мошенничество, сообщает RT со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Заявление на него и его партнера написал мужчина, который с сентября прошлого года по май текущего заключил с мужчинами три договора займа.
Деньги пострадавшему по истечении срока возврата так и не вернули, полиция проводит проверку. Сам заявитель отказался комментировать RT ситуацию.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru