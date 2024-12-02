СМИ: Петросян захотел забрать у дочери от первого брака квартиру в Москве

По данным канала, в иске, с которым артист обратился в суд, говорится о квартире на Ростовской набережной, площадь которой составляет 34 квадратных метра, а стоимость примерно 20 млн рублей. Это жильё юморист делил с Еленой Степаненко после развода в 2018 году.

Петросян обратился в суд с просьбой аннулировать право 56-летней дочери на пользование жильём, а также снять её с регистрационного учёта. В первый раз иск юмориста отклонили из-за ошибок.

Отмечается, что в настоящее время Викторина Петросянц проживет в Нью-Йорке вместе с мужем-американцем.

Ранее глава МИД Латвии заявили, что Филипп Киркоров, Евгений Петросян, Владимир Винокур и Ирина Винер-Усманова были включены в список нежелательных лиц, которым запретили въезд в страну, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

