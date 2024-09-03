Сооснователь Pink Floyd поблагодарил народ России за победу над нацистами
3 сентября 202413:01
Сооснователь группы Pink Floyd Роджер Уотерс поблагодарил Россию, остановившую нацистов во время Второй мировой войны. Об этом он заявил в эфире RT.
Музыкант выразил благодарность русскому народу «за ту огромную жертву, которую вы принесли».
«Мы вовсе не выиграли войну в день высадки в Нормандии. Войну выиграли вы на Восточном фронте. Вы», — подчеркнул Уотерс.
Ранее Роджер Уотерс заявил, что стал с большим уважением относиться к президенту РФ Владимиру Путину, который руководит страной во благо всего народа.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Сбербанк с начала года предотвратил хищения на сумму более 200 миллиардов рублей
- Путин: Для России отношения с Монголией выглядят одними из приоритетных
- МЧС отчиталось о перемещении более 10 тысяч человек из Курской области в ПВР
- В России число компаний с удаленным режимом работы выросло на треть
- СМИ: Париж и Ниамей де-факто разорвали дипломатические отношения
- Путин: Проект газопровода через Монголию проходит госэкспертизу
- Российский паралимпиец Александр Костин установил рекорд в забеге на 1500 метров
- Россияне начали массово перекладывать деньги из частных банков в государственные
- Эрдоган принял приглашение посетить саммит БРИКС в Казани
- Сооснователь Pink Floyd поблагодарил народ России за победу над нацистами
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru