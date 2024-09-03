Сооснователь Pink Floyd поблагодарил народ России за победу над нацистами

Сооснователь группы Pink Floyd Роджер Уотерс поблагодарил Россию, остановившую нацистов во время Второй мировой войны. Об этом он заявил в эфире RT.

Музыкант выразил благодарность русскому народу «за ту огромную жертву, которую вы принесли».

«Мы вовсе не выиграли войну в день высадки в Нормандии. Войну выиграли вы на Восточном фронте. Вы», — подчеркнул Уотерс.

Ранее Роджер Уотерс заявил, что стал с большим уважением относиться к президенту РФ Владимиру Путину, который руководит страной во благо всего народа.

