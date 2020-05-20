СМИ: «Оскар-2021» могут перенести из-за коронавируса

Члены американской киноакадемии задумалась о переносе очередной церемонии вручения премии «Оскар» с февраля 2021 года на более поздний срок. Об этом сообщает Variety, ссылаясь на несколько собственных источников.

Однако издание подчеркивает, что это решение не является окончательным, а дата и время трансляции награждения в эфире канала ABC пока не менялась, подчеркивает Газета.ру. Церемония награждения, по официальной информации киноакадемии, должна состояться 28 февраля 2021 года.

Напомним, ранее из-за пандемии коронавирусной инфекции организаторы кинопремии «Оскар» решили изменить правила отбора. Академики впервые допустить к участию в конкурсе ленты, которые показывались только онлайн, а не в кинотеатрах, напоминает RT.