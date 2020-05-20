СМИ: «Оскар-2021» могут перенести из-за коронавируса
Члены американской киноакадемии задумалась о переносе очередной церемонии вручения премии «Оскар» с февраля 2021 года на более поздний срок. Об этом сообщает Variety, ссылаясь на несколько собственных источников.
Однако издание подчеркивает, что это решение не является окончательным, а дата и время трансляции награждения в эфире канала ABC пока не менялась, подчеркивает Газета.ру. Церемония награждения, по официальной информации киноакадемии, должна состояться 28 февраля 2021 года.
Напомним, ранее из-за пандемии коронавирусной инфекции организаторы кинопремии «Оскар» решили изменить правила отбора. Академики впервые допустить к участию в конкурсе ленты, которые показывались только онлайн, а не в кинотеатрах, напоминает RT.
Ранее НСН писала, что после завершения эпидемии коронавирусной инфекции в России повысится интерес наших соотечественников на фильмы легких жанров. Как пишет ТАСС, такой прогноз сделал президент гильдии киноведов и кинокритиков России Кирилл Разлогов. Он заявил, что в первую очередь, зрители отправятся смотреть комедии и любовные мелодрамы. По словам Разлогова, также будет спрос на блокбастеры, однако их начнут выпускать позже – после стабилизации обстановки во всем мире.
Помимо этого, кинокритик предрек повышенный спрос на ленты о пандемии, эпидемиях и болезнях. Но, по его мнению, эта тема была бы более удачно реализована в сериалах, нежели художественных фильмах.
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