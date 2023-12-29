СМИ: организаторы «Зимнего SHOW» отменили выступление Киркорова

Организаторы концерта «Зимнее SHOW» изменили состав участников и формат мероприятия на фоне скандала вокруг вечеринки в клубе «Мутабор», пишет Telegram-канал Baza.

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По информации издания, вместо Филиппа Киркорова и Лолиты выступят Хабиб, Burito и Люся Чеботина.

Выступление Димы Билана, который также присутствовал в «Мутаборе», осталось в программе, отмечает Telegram-канал.

Киркоров 28 декабря на фоне бойкота на телевидении анонсировал «Зимнее SHOW». Певец разместил афишу в своих социальных сетях.

Министерство культуры ранее заявило, что Филиппа Киркорова не лишат звания народного артиста из-за участия в «голой вечеринке». При этом сцены с певцом вырезали из фильма «Иван Васильевич меняет все!», напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
ТЕГИ:КонцертПевецФилипп Киркоров

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