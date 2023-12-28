Провайдер: Сайт Киркорова заблокировали по техническим причинам

«Блокировка сайта никак не связана с вечеринками, Роскомнадзором и прочим. Никаких запретов на работу сайта не поступало», — следует из заявления компании.

Провайдер также уточнил, что пытается связаться с веб-мастером артиста, чтобы сайт вновь заработал.

Ранее появилась информация о блокировке официального сайта Киркорова, сообщает «Радиоточка НСН».

