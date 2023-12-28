Провайдер: Сайт Киркорова заблокировали по техническим причинам
28 декабря 202311:34
Блокировка сайта народного артиста России Филиппа Киркорова вызвана технической ошибкой и не связана с Роскомнадзором, сообщает РБК со ссылкой на хостинг-провайдера сайта.
«Блокировка сайта никак не связана с вечеринками, Роскомнадзором и прочим. Никаких запретов на работу сайта не поступало», — следует из заявления компании.
Провайдер также уточнил, что пытается связаться с веб-мастером артиста, чтобы сайт вновь заработал.
Ранее появилась информация о блокировке официального сайта Киркорова, сообщает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru