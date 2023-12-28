Провайдер: Сайт Киркорова заблокировали по техническим причинам

Блокировка сайта народного артиста России Филиппа Киркорова вызвана технической ошибкой и не связана с Роскомнадзором, сообщает РБК со ссылкой на хостинг-провайдера сайта.

Сайт Филиппа Киркорова заблокировали

«Блокировка сайта никак не связана с вечеринками, Роскомнадзором и прочим. Никаких запретов на работу сайта не поступало», — следует из заявления компании.

Провайдер также уточнил, что пытается связаться с веб-мастером артиста, чтобы сайт вновь заработал.

Ранее появилась информация о блокировке официального сайта Киркорова, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
ТЕГИ:Блокировка СайтовФилипп Киркоров

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