СМИ: Обвинения против Diddy расширили после появления новых пострадавших
В США следователи по делу американского рэп-исполнителя Шона Комбса (псевдоним Diddy), расширили обвинения против него после обнаружения новых пострадавших, сообщает Newsweek.
По данным издания, они также выяснили, что певец совершал преступления вплоть до 2024 года. Прокуроры также включили в список имена новых жертв предполагаемой сексуальной эксплуатации со стороны Комбса. Он нападал не только на женщин, но и на своих сотрудников, свидетелей его насилия и других лиц.
Ранее апелляционный суд США постановил оставить Комбса под стражей до начала судебного разбирательства, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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