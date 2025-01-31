СМИ: Обвинения против Diddy расширили после появления новых пострадавших

По данным издания, они также выяснили, что певец совершал преступления вплоть до 2024 года. Прокуроры также включили в список имена новых жертв предполагаемой сексуальной эксплуатации со стороны Комбса. Он нападал не только на женщин, но и на своих сотрудников, свидетелей его насилия и других лиц.

Ранее апелляционный суд США постановил оставить Комбса под стражей до начала судебного разбирательства, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

