СМИ: Обвинения против Diddy расширили после появления новых пострадавших

В США следователи по делу американского рэп-исполнителя Шона Комбса (псевдоним Diddy), расширили обвинения против него после обнаружения новых пострадавших, сообщает Newsweek.

Дети рэпера Diddy заявили о невиновности отца

По данным издания, они также выяснили, что певец совершал преступления вплоть до 2024 года. Прокуроры также включили в список имена новых жертв предполагаемой сексуальной эксплуатации со стороны Комбса. Он нападал не только на женщин, но и на своих сотрудников, свидетелей его насилия и других лиц.

Ранее апелляционный суд США постановил оставить Комбса под стражей до начала судебного разбирательства, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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