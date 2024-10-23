Дети рэпера Diddy заявили о невиновности отца
Дети американского рэпера Diddy (Шон Комбс) в своих соцсетях сделали первое публичное заявление после ареста и предъявления обвинений их отцу.
В своём обращении Куинси, Джастин, Кристиан, Ченс и близнецы Д'Лила и Джесси Комбс рассказали, что прошедший месяц «опустошил их семью».
Они также указали, что некоторые «обвинения, теории заговора и ложные истории», опубликованные в соцсетях, «дошли до абсурда».
«Мы держимся за правду, зная, что она восторжествует, и ничто не сломит силу нашей семьи», - подчеркнули дети Diddy, добавив, что верят в невиновность отца.
Ранее Diddy обвинили в торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации, организации преступной деятельности и организации проституции. Его оставили под стражей до начала судебного разбирательства, назначенного на 5 мая 2025 года, сообщает RT.
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