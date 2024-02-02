СМИ: Николая Дроздова госпитализировали в Москве
Знаменитого ведущего телепрограммы «В мире животных» Николая Дроздова госпитализировали в Москве из-за осложнений на фоне борьбы с онкологией, пишет Telegram-канал Shot.
По данным СМИ, Дроздову стало плохо накануне вечером, родственники доставили его в больницу. Врачи обследовали его, стабилизировали состояние и назначили дальнейшее лечение. Телеведущему предстоит проходить противоопухолевую терапию.
Сейчас Дроздов находится на дневном стационаре.
Ранее Николай Дроздов в интервью НСН заявил, что новый издатель журнала «В мире животных», бывший студент телеведущего, не посвящает его в детали работы.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Тренер Николич признался в любви к России
- Супруга Николая Дроздова опровергла госпитализацию мужа
- В ЦИК сообщили, что в подписных листах Малинковича и Надеждина есть ошибки
- В исправительной колонии в Пермском крае произошел пожар
- Глава МИД Франции подтвердил гибель двух французов на Украине
- Памфилова: ЦИК к 7 февраля может завершить проверку подписей
- Гинцбург: Пандемия COVID-19 продолжается
- София стала самым популярным именем у новорожденных в России в 2023 году
- Россияне потратили на покупку мелатонина рекордные 3,3 млрд рублей за год
- Минпросвещения: на уроках труда не будет деления групп по половому признаку
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru