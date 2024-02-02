СМИ: Николая Дроздова госпитализировали в Москве

Знаменитого ведущего телепрограммы «В мире животных» Николая Дроздова госпитализировали в Москве из-за осложнений на фоне борьбы с онкологией, пишет Telegram-канал Shot.

В аппарате Нарусовой опровергли сообщения о ее госпитализации

По данным СМИ, Дроздову стало плохо накануне вечером, родственники доставили его в больницу. Врачи обследовали его, стабилизировали состояние и назначили дальнейшее лечение. Телеведущему предстоит проходить противоопухолевую терапию.

Сейчас Дроздов находится на дневном стационаре.

Ранее Николай Дроздов в интервью НСН заявил, что новый издатель журнала «В мире животных», бывший студент телеведущего, не посвящает его в детали работы.

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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
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