В аппарате Нарусовой опровергли сообщения о ее госпитализации
Информация о госпитализации члена Совета Федерации от Республики Тыва Людмилы Нарусовой не соответствует действительности, пишет ТАСС.
В аппарате сенатора назвали фейком сообщения о нахождении парламентария в отделении челюстно-лицевой хирургии. Подобная информация появилась в Telegram-каналах.
«Обязанность каждого сенатора - прохождение ежегодной диспансеризации», - заявили в окружении Нарусовой.
Ранее Нарусову предупредили о невозможности посещения стран НАТО а во время спецоперации. В начале августа 2023 года в соцсетях появилась информация о нахождении парламентария в Испании, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru