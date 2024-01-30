В аппарате Нарусовой опровергли сообщения о ее госпитализации

Информация о госпитализации члена Совета Федерации от Республики Тыва Людмилы Нарусовой не соответствует действительности, пишет ТАСС.

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В аппарате сенатора назвали фейком сообщения о нахождении парламентария в отделении челюстно-лицевой хирургии. Подобная информация появилась в Telegram-каналах.

«Обязанность каждого сенатора - прохождение ежегодной диспансеризации», - заявили в окружении Нарусовой.

Ранее Нарусову предупредили о невозможности посещения стран НАТО а во время спецоперации. В начале августа 2023 года в соцсетях появилась информация о нахождении парламентария в Испании, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Кирилл Каллиников
ТЕГИ:ГоспитализацияСенаторыСовет ФедерацииЛюдмила Нарусова

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