Сериал по «Гарри Поттеру» выйдет в 2026 году

Релиз сериала по мотивам книг и фильмов о Гарри Поттере состоится в 2026 году, сообщил портал IGN.

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Сериал выйдет на стриминговом сервисе Max. Релиз состоится в указанный срок, если в процессе производства не возникнет проблем, заявил генеральный директор Warner Bros. Discovery Дэвид Заслав.

По его словам, создатели сериала работали с автором книг о Гарри Поттере Джоан Роулинг.

«Обе стороны в восторге от возможности возродить франшизу», - добавил Заслав.

О начале работы над сериалом по «Гарри Поттеру» стало известно в январе 2024 года. В Лос-Анджелесе прошли встречи со сценаристами, которые поделились идеями по экранизации произведений Роулинг, отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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