Рок-группа Киану Ривза Dogstar выпустила первый за 23 года альбом

Это третий альбом в дискографии музыкального коллектива, предыдущий лонгплей вышел в свет в 2000-м году.

В новый альбом вошло 12 треков, включая три композиции, выпущенные до релиза. Он был анонсирован в июле, тогда же был представлен сингл и клип на песню Everything Turns Around.

Группа Dogstar была основана Киану Ривзом и Робертом Мейлхаусом в 1991 году. Позже к ним присоединился вокалист Брэт Домроуз, сам Ривз играет на бас-гитаре. Коллектив распался в 2002 году, но во время пандемии команда приняла решение воссоединиться.

