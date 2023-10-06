Рок-группа Киану Ривза Dogstar выпустила первый за 23 года альбом
Американская рок-группа Dogstar, главная звезда которой - голливудский актер Киану Ривз, выпустила альбом Somewhere Between the Power Lines and Palm Trees.
Это третий альбом в дискографии музыкального коллектива, предыдущий лонгплей вышел в свет в 2000-м году.
В новый альбом вошло 12 треков, включая три композиции, выпущенные до релиза. Он был анонсирован в июле, тогда же был представлен сингл и клип на песню Everything Turns Around.
Группа Dogstar была основана Киану Ривзом и Робертом Мейлхаусом в 1991 году. Позже к ним присоединился вокалист Брэт Домроуз, сам Ривз играет на бас-гитаре. Коллектив распался в 2002 году, но во время пандемии команда приняла решение воссоединиться.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru