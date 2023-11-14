В возрасте 63 лет умер один из основателей группы «Алиса» Андрей Шаталин
Ушел из жизни бывший гитарист и один из основателей группы «Алиса» Андрей Шаталин, ему было 63 года. Об этом сообщается в социальных сетях коллектива.
«Царствия Небесного. Соболезнуем родным и близким», — говорится в сообщении, детали случившегося не приводятся.
В августе Андрей Шаталин пропадал из дома. Тогда Сын музыканта обращался в полицию и поисковые службы. Но мужчину быстро нашли.
В 1983 году Шаталин совместно со Святославом Задерием основал коллектив «Алиса». В 2003 году он ушел из группы по собственному желанию. Шаталин — автор и соавтор музыки многих знаковых песен группы: «Меломан», «Доктор Буги», «Атеист», «Только этот день» и других, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Биография Шаталина в большей степени связана с творчеством рок-группы, музыкант входил в так называемый золотой состав коллектива. В индустрии отмечают, что он всегда оставался в тени других участников команды из-за природной застенчивости, больше всего запомнился виртуозными соло при исполнении композиций «Плач» и «Умереть молодым». Он также создавал необычные аранжировки и писал тексты.
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- В возрасте 63 лет умер один из основателей группы «Алиса» Андрей Шаталин
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru