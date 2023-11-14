В возрасте 63 лет умер один из основателей группы «Алиса» Андрей Шаталин

В августе Андрей Шаталин пропадал из дома. Тогда Сын музыканта обращался в полицию и поисковые службы. Но мужчину быстро нашли.

В 1983 году Шаталин совместно со Святославом Задерием основал коллектив «Алиса». В 2003 году он ушел из группы по собственному желанию. Шаталин — автор и соавтор музыки многих знаковых песен группы: «Меломан», «Доктор Буги», «Атеист», «Только этот день» и других, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Биография Шаталина в большей степени связана с творчеством рок-группы, музыкант входил в так называемый золотой состав коллектива. В индустрии отмечают, что он всегда оставался в тени других участников команды из-за природной застенчивости, больше всего запомнился виртуозными соло при исполнении композиций «Плач» и «Умереть молодым». Он также создавал необычные аранжировки и писал тексты.

