СМИ назвали нового претендента на роль Джеймса Бонда

Источники газеты утверждают, что 32-летний артист в сентябре участвовал в кинопробах на роль Агента 007 и произвёл сильное впечатление на продюсера «бондианы» Барбару Брокколи.

«Сейчас он один из фаворитов», — добавил собеседник, напомнив, что также на роль Бонда рассматриваются Генри Кавилл, Том Харди и Реге-Жан Пейдж.

Аарон Тейлор-Джонсон известен по главной роли в кинокартине «Стать Джоном Ленноном» (2009). Он был награждён «Золотым глобусом» за роль Рэя Маркуса в фильме «Под покровом ночи» (2016).

В последних четырёх фильмах об Агенте 007 главную роль сыграл Дэниел Крэйг, в роли Бонда он появился и в 25-й картине «бондианы» «Не время умирать», сообщает RT.

