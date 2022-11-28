СМИ назвали нового претендента на роль Джеймса Бонда
Британский актёра Аарон Тейлор-Джонсон стал ещё одним претендентом на роль Джеймса Бонда, об этом пишет The Sun.
Источники газеты утверждают, что 32-летний артист в сентябре участвовал в кинопробах на роль Агента 007 и произвёл сильное впечатление на продюсера «бондианы» Барбару Брокколи.
«Сейчас он один из фаворитов», — добавил собеседник, напомнив, что также на роль Бонда рассматриваются Генри Кавилл, Том Харди и Реге-Жан Пейдж.
Аарон Тейлор-Джонсон известен по главной роли в кинокартине «Стать Джоном Ленноном» (2009). Он был награждён «Золотым глобусом» за роль Рэя Маркуса в фильме «Под покровом ночи» (2016).
В последних четырёх фильмах об Агенте 007 главную роль сыграл Дэниел Крэйг, в роли Бонда он появился и в 25-й картине «бондианы» «Не время умирать», сообщает RT.
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