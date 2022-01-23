Назван кандидат на роль нового Джеймса Бонда

По ее словам, в списках актеров фигурировал 49-летний британский актер Идрис Эльба. Как отметила продюсер, она дружит с Эльбой, и назвала его великолепным актером. При этом Брокколи отметила, что пока не спешит называть замену Крейга.

Ранее сценарист Филипп Дюран заявил, что новым агентом будет не женщина. Актер придаст образу новые неожиданные черты и должен удивить публику.

По мнению критиков, 25-й фильм о Бонде ставит жирную точку в телесериале об агенте 007.

