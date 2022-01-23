Назван кандидат на роль нового Джеймса Бонда

Продюсер фильма «Не время умирать» о Джеймсе Бонде Барбара Брокколи назвала одного из кандидатов на роль нового агента 007, сообщает Deadline.

«Комбайнер из Оклахомы». Шнейдеров раскритиковал Крейга в роли Бонда

По ее словам, в списках актеров фигурировал 49-летний британский актер Идрис Эльба. Как отметила продюсер, она дружит с Эльбой, и назвала его великолепным актером. При этом Брокколи отметила, что пока не спешит называть замену Крейга.

Ранее сценарист Филипп Дюран заявил, что новым агентом будет не женщина. Актер придаст образу новые неожиданные черты и должен удивить публику.

По мнению критиков, 25-й фильм о Бонде ставит жирную точку в телесериале об агенте 007.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО:
ТЕГИ:Джеймс БондКино
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры