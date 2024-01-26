Суд с третьего раза принял миллиардный иск за «голую вечеринку»
Таганский суд Москвы принял к производству иск на миллиард долларов с требованием компенсации за «голую вечеринку», сообщает РИА Новости.
Отмечается, что с исковым заявлением обратился Трещев А.С., а ответчиком значится ПАО «МТС».
Истец требует перечислить компенсацию «в государственный фонд поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества».
При этом иск к блогеру Анастасии Ивлеевой суд не принял, объяснив это тем, что из заявления не следует, что истцу моральный вред был причинён именно «совместными действиями ответчиков».
Ранее Таганский суд Москвы отказался рассматривать иск к Ивлеевой, так как с заявлением обратилось лицо, у которого нет права выступать в защиту других граждан, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru