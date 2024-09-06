СМИ: Минкульт запретил проводить концерт рэпера Кишлака

Отмечается, что выступление рэпера в клубе Summer Stage не состоится ввиду жалоб активистов. Сам музыкант извинился перед зрителям и пообещал автоматический возврат денег за билеты.

Сообщается, что Следственный комитет России проверяет на пропаганду наркотиков творчество Фисенко.

Ранее зампредседателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев заявил, что министерству культуры следует запретить любые возможные гастроли народной артистки СССР Аллы Пугачёвой в России.

