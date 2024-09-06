СМИ: Минкульт запретил проводить концерт рэпера Кишлака
Минкульт России запретил проведение в Москве концерта рэпера Кишлака (настоящее имя — Максим Фисенко). Об этом сообщил Telegram-канал Shot.
Отмечается, что выступление рэпера в клубе Summer Stage не состоится ввиду жалоб активистов. Сам музыкант извинился перед зрителям и пообещал автоматический возврат денег за билеты.
Сообщается, что Следственный комитет России проверяет на пропаганду наркотиков творчество Фисенко.
Ранее зампредседателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев заявил, что министерству культуры следует запретить любые возможные гастроли народной артистки СССР Аллы Пугачёвой в России.
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- СМИ: Минкульт запретил проводить концерт рэпера Кишлака
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru