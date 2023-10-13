СМИ: Минкульт отобрал прокатное удостоверение у сериала «Безбашенная»
Министерство культуры РФ отозвало прокатное удостоверение у сериала Kion «Безбашенная», сообщает издание «Коммерсантъ» со ссылкой на источник на медиарынке.
Отмечается, что предпоказ картины состоялся 29 сентября, а в прокат сериал должен был выйти 1 октября, однако премьера так и не состоялась. По информации «Коммерсантъ», из сервиса Kion пропала карточка киноленты. Сам Kion отказался прокомментировать ситуацию, пишет газета.
В съемках сериала приняли участие такие актеры, как Юрий Чурсин, Евгений Цыганов, Екатерина Варнава. Режиссером выступила Лана Влади, за плечами которой пока что только короткие метры. «Коммерсантъ», ссылаяь на подсчеты главного редактора «Кино-Театр.ру», директора по развитию веб-кинотеатра СHILL Жана Просянова, пишет, что на производство сериала было потрачено 250 миллионов рублей за десять серий.
Ранее Минкульт запретил показ фильма «Сказка» Александра Сокурова 15 октября в Москве на международном фестивале КАРО.Арт, напоминает «Радиоточка НСН».
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