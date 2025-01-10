СМИ: Михаил Боярский госпитализирован в Петербурге

Народного артиста РСФСР Михаила Боярского доставили в отделение неотложной кардиологии Мариинской больницы в Сантк-Петербурге, сообщил РЕН ТВ.

Уточняется, что у артиста установлена ишемическая болезнь сердца.

Умер дублер актера Михаила Боярского Александр Пестов

При этом в пресс-службе Мариинской больницы данную информацию не подтверждают.

Ранее Боярский в передаче «Ты не поверишь!» на телеканале НТВ заявил, что врачи рекомендовали ему не выходить на сцену после перенесенного инфаркта, Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Даничев
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