СМИ: Михаил Боярский госпитализирован в Петербурге
10 января 202513:26
Народного артиста РСФСР Михаила Боярского доставили в отделение неотложной кардиологии Мариинской больницы в Сантк-Петербурге, сообщил РЕН ТВ.
Уточняется, что у артиста установлена ишемическая болезнь сердца.
При этом в пресс-службе Мариинской больницы данную информацию не подтверждают.
Ранее Боярский в передаче «Ты не поверишь!» на телеканале НТВ заявил, что врачи рекомендовали ему не выходить на сцену после перенесенного инфаркта, Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru