Умер дублер актера Михаила Боярского Александр Пестов

Уточняется, что Пестов умер 18 декабря. Причина смерти не раскрывается.

Александр Пестов пришёл в кино в 1970-х годах. В течение 26 лет работал на киностудии «Ленфильм».

Кроме работы каскадёром и постановки трюков, он сыграл множество эпизодических ролей в кино и сериалах, а также в течение многих лет был штатным дублером Михаила Боярского.

Ранее в возрасте 68 лет умер актёр и каскадёр Артур Березин, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

