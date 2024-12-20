Умер дублер актера Михаила Боярского Александр Пестов
Советский и российский актёр кино и сериалов, каскадер и постановщик трюков Александр Пестов умер на 79 году жизни. Об этом сообщает Санкт-Петербургская организация Союза кинематографистов России.
Уточняется, что Пестов умер 18 декабря. Причина смерти не раскрывается.
Александр Пестов пришёл в кино в 1970-х годах. В течение 26 лет работал на киностудии «Ленфильм».
Кроме работы каскадёром и постановки трюков, он сыграл множество эпизодических ролей в кино и сериалах, а также в течение многих лет был штатным дублером Михаила Боярского.
Ранее в возрасте 68 лет умер актёр и каскадёр Артур Березин, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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