СМИ: Marvel отложила работу над сиквелом «Вечные»

Студия Marvel отложила работу над сиквелом супергеройского фильма «Вечные». Об этом стало известно порталу «Канобу», который сообщает об этом со ссылкой на слова инсайдера индустрии Дэниела Рихтмана.

Киностудия решила сосредоточится на разработке «гарантированных хитов». При данным издания, от работы над второй частью кинокомикса Marvel отказалась временно.

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В ноябре 2021 года стало известно, что фильм «Вечные» стал самой низкооцененной картиной в истории киновселенной Marvel, которая получила максимально низкий рейтинг на сайте-агрегаторе по сбору рецензий Rotten Tomatoes.

В первой части «Вечных» режиссера Хлоя Чжао снялись Анджелина Джоли, Сальма Хайек, Ричард Мэдден, Кит Харингтон и другие актеры первой величины. Картина вышла в 2021 году. Ранее СМИ сообщали, что «Вечные 2» могут выйти в 2026 году.

Ранее сообщалось, что вышел трейлер сериала «Франклин» с Майклом Дугласом в главной роли.



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