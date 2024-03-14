СМИ: Marvel отложила работу над сиквелом «Вечные»

Студия Marvel отложила работу над сиквелом супергеройского фильма «Вечные». Об этом стало известно порталу «Канобу», который сообщает об этом со ссылкой на слова инсайдера индустрии Дэниела Рихтмана.

Киностудия решила сосредоточится на разработке «гарантированных хитов». При данным издания, от работы над второй частью кинокомикса Marvel отказалась временно.