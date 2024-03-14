Вышел трейлер сериала «Франклин» с Майклом Дугласом в главной роли
Трейлер нового биографического сериала о Бенджамине Франклине появился в YouTube-канале Apple TV.
В роли отца-основателя США снялся обладатель двух «Оскаров», шести «Золотых глобусов» и премии «Эмми» Майкл Дуглас.
В сериале речь пойдет о времени заключения американо-французского договора, впервые признающего США независимым государством.
Помимо Дугласа в сериале снялись Ноа Джуп, Людивин Санье, Эдди Марсан. В качестве режиссера выступил Тим Ван Пэттен, получивший известность благодаря работе в таких проектах, как «Клан Сопрано», «Секс в большом городе», «Прослушка», «Подпольная империя» и «Игра престолов».
Сериал выйдет на стриминге Apple TV+ 12 апреля.
Ранее Disney+ представил первый трейлер нового сериала о жизни Карла Лагерфельда, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Минобороны РФ: Беспилотник ВСУ сбили над Орловской областью
- Шведский холдинг по разработке компьютерных игр Embracer уходит из России
- Новый семейный комедийный сериал «Всё ОК» выйдет в онлайн-кинотеатре Wink
- ВС РФ сорвали попытку прорыва ВСУ в Белгородскую область
- МИД России внес экс-посла Салливана и еще более 200 граждан США в стоп-лист
- Средний срок владения автомобилем в РФ в 2023 году превысил 7 лет
- Российские войска отразили на авдеевском направлении восемь контратак ВСУ
- Один человек погиб, трое пострадали при атаке на Белгород и Белгородский район
- Самыми популярными странами для летнего отдыха стали Турция и Грузия
- СМИ рассказали подробности крушения Ми-8 с вахтовиками на Колыме
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru