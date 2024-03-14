Вышел трейлер сериала «Франклин» с Майклом Дугласом в главной роли

Трейлер нового биографического сериала о Бенджамине Франклине появился в YouTube-канале Apple TV.

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В роли отца-основателя США снялся обладатель двух «Оскаров», шести «Золотых глобусов» и премии «Эмми» Майкл Дуглас.

В сериале речь пойдет о времени заключения американо-французского договора, впервые признающего США независимым государством.

Помимо Дугласа в сериале снялись Ноа Джуп, Людивин Санье, Эдди Марсан. В качестве режиссера выступил Тим Ван Пэттен, получивший известность благодаря работе в таких проектах, как «Клан Сопрано», «Секс в большом городе», «Прослушка», «Подпольная империя» и «Игра престолов».

Сериал выйдет на стриминге Apple TV+ 12 апреля.

Ранее Disney+ представил первый трейлер нового сериала о жизни Карла Лагерфельда, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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