Любимова: кинотеатрам в России не хватает порядка 50 фильмов в год

Не один год потребуется, чтобы стабилизировать ситуацию на рынке кинопроката в России, заявила глава Минкультуры РФ Ольга Любимова, сообщает телеканал «Россия-24».

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По её словам, для того, чтобы отрасль хорошо себя чувствовала в настоящее время недостает порядка полсотни кинокартин в год.

Любимова подчеркнула, что в России всё больше выпускается в прокат отечественных фильмов, среди них много кассовых картин, дебютов и авторского кино.

Ранее фильм «Онегин» стал лидером российского кинопроката в уикенд, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Даничев
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