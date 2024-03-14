Любимова: кинотеатрам в России не хватает порядка 50 фильмов в год
14 марта 202412:03
Не один год потребуется, чтобы стабилизировать ситуацию на рынке кинопроката в России, заявила глава Минкультуры РФ Ольга Любимова, сообщает телеканал «Россия-24».
По её словам, для того, чтобы отрасль хорошо себя чувствовала в настоящее время недостает порядка полсотни кинокартин в год.
Любимова подчеркнула, что в России всё больше выпускается в прокат отечественных фильмов, среди них много кассовых картин, дебютов и авторского кино.
Ранее фильм «Онегин» стал лидером российского кинопроката в уикенд, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru