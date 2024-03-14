Любимова: кинотеатрам в России не хватает порядка 50 фильмов в год

По её словам, для того, чтобы отрасль хорошо себя чувствовала в настоящее время недостает порядка полсотни кинокартин в год.

Любимова подчеркнула, что в России всё больше выпускается в прокат отечественных фильмов, среди них много кассовых картин, дебютов и авторского кино.

Ранее фильм «Онегин» стал лидером российского кинопроката в уикенд, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

