СМИ: Личность художника Бэнкси может раскрыть суд
Личность британского стрит-арт художника Бэнкси, который тщательно сохраняет анонимность, может быть раскрыта в суде, сообщает Daily Mail.
По данным издания, художника и учреждëнную им компанию Pest Control обвинили в клевете. С иском в суд обратился Эндрю Галлагер, который уже судился с Бэнкси из-за авторских прав, однако тогда ему удалось избежать раскрытия своего имени.
Адвокат истца Аарон Вуд отказался разглашать детали дела до тех пор, пока сам Бэнкси или Pest Control не подтвердят факт привлечения к участию в судебном процессе.
Ранее Бэнкси выиграл многолетний спор об использовании прав на товарный знак, связанный с его работой 2003 года «Laugh Now But One Day We’ll Be in Charge» - «Можете смеяться, но однажды к власти придем мы», , сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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