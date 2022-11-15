Бэнкси подтвердил авторство граффити на Украине
Британский уличный художник Бэнкси подтвердил свое авторство семи муралов в разных частях Украины, включая Киев, пригород Ирпеня и Бородянк. Об этом он сообщил The art newspaper.
Ранее в Instagram (соцсеть принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) Бэнкси появилось граффити из Бородянска с изображением гимнастки на стене разрушенного здания. Среди других его работ – качающиеся на противотанковом еже дети, победа юного дзюдоиста над возрастным, художественная гимнастка в шейном воротнике и другие.
Города, где обнаружены все семь работ Бэнкси, находятся под контролем ВСУ.
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