Бэнкси подтвердил авторство граффити на Украине

Ранее в Instagram (соцсеть принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) Бэнкси появилось граффити из Бородянска с изображением гимнастки на стене разрушенного здания. Среди других его работ – качающиеся на противотанковом еже дети, победа юного дзюдоиста над возрастным, художественная гимнастка в шейном воротнике и другие.

Города, где обнаружены все семь работ Бэнкси, находятся под контролем ВСУ.

