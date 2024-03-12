СМИ: Лев Лещенко заработал 20 млн рублей на собственном бизнесе
Певец, народный артист РСФСР Лев Лещенко заработал 20 млн рублей на своем бизнесе — компании «Домодедовский инженерный центр». Об этом пишет Telegram-канал «Звездач».
Как отмечает СМИ, Лещенко является учредителем организации и владеет 50% от общей доли центра. Компания существует на рынке более 30 лет.
«По данным свежей бухгалтерской отчетности, которую певец подал в налоговую службу, выручка компании составляет 72 миллиона рублей, а прибыль — 20 миллионов», — пишет «Звездач».
При этом компания выплатила необходимые налоги: 2,2 млн рублей за заработок, а также перечислила 1,4 млн рублей в Социальный фонд и Федеральную миграционную службу.
Ранее Лев Лещенко вошел в список лучших эстрадных артистов 2023 года, составленный по итогам опроса ВЦИОМ. Исполнителя назвали лучшим 5% респондентов, напоминает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- «НАШЕ Радио» приглашает москвичей на проводы Масленицы
- Власти опровергли сообщения об упавшем самолете в Белгородской области
- Минобороны: Сорвана попытка Киева прорваться на границе под Белгородом и Курском
- ФСБ пресекла попытки нарушения ВСУ границы в Белгородской и Курской областях
- СМИ: Лев Лещенко заработал 20 млн рублей на собственном бизнесе
- Футбольный турнир в Химках остановили после массовой драки на поле
- В Киргизии объявлен в розыск российский бизнесмен Павел Те
- СМИ: Сообщившего о проблемах со сборкой Boeing инженера нашли мертвым
- Два человека пострадали при обстреле города Шебекино
- Губернатор сообщил о бое в Курской области с диверсантами
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru