СМИ: Лев Лещенко заработал 20 млн рублей на собственном бизнесе

Как отмечает СМИ, Лещенко является учредителем организации и владеет 50% от общей доли центра. Компания существует на рынке более 30 лет.

«По данным свежей бухгалтерской отчетности, которую певец подал в налоговую службу, выручка компании составляет 72 миллиона рублей, а прибыль — 20 миллионов», — пишет «Звездач».

При этом компания выплатила необходимые налоги: 2,2 млн рублей за заработок, а также перечислила 1,4 млн рублей в Социальный фонд и Федеральную миграционную службу.

Ранее Лев Лещенко вошел в список лучших эстрадных артистов 2023 года, составленный по итогам опроса ВЦИОМ. Исполнителя назвали лучшим 5% респондентов, напоминает RT.

