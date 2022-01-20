Лев Лещенко получил орден «За заслуги в культуре и искусстве»

Народный артист РСФСР Лев Лещенко награжден орденом «За заслуги в культуре и искусстве». Указ об этом подписал президент России Владимир Путин.

Документ опубликован на портале официальных правовых актов.

Как отмечается в указ, Лещенко удостоен орденом за развитие отечественной культуры и плодотворную деятельность.

Таким образом, певец стал первым кавалером данного ордена. Награда была учреждена главой государства в августе прошлого года.


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ФОТО: РИА Новости/Екатерина Лызлова
ТЕГИ:Лев Лещенко
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