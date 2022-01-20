Лев Лещенко получил орден «За заслуги в культуре и искусстве»
20 января 202220:49
Народный артист РСФСР Лев Лещенко награжден орденом «За заслуги в культуре и искусстве». Указ об этом подписал президент России Владимир Путин.
Документ опубликован на портале официальных правовых актов.
Как отмечается в указ, Лещенко удостоен орденом за развитие отечественной культуры и плодотворную деятельность.
Таким образом, певец стал первым кавалером данного ордена. Награда была учреждена главой государства в августе прошлого года.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru