Лев Лещенко получил орден «За заслуги в культуре и искусстве»

Народный артист РСФСР Лев Лещенко награжден орденом «За заслуги в культуре и искусстве». Указ об этом подписал президент России Владимир Путин.

Документ опубликован на портале официальных правовых актов.

Как отмечается в указ, Лещенко удостоен орденом за развитие отечественной культуры и плодотворную деятельность.

Таким образом, певец стал первым кавалером данного ордена. Награда была учреждена главой государства в августе прошлого года.



