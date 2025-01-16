СМИ: Лагутенко собрался гастролировать, чтобы восстановить сгоревший в США дом
Солист рок-группы «Мумий Тролль» Илья Лагутенко собрался в гастрольный тур, чтобы восстановить сгоревший в Лос-Анджелесе дом стоимостью 2,8 миллиона долларов (около 300 миллионов рублей), взятый в ипотеку, передает Telegram-канал Mash.
По данным СМИ, у Лагутенко осталась земля, которая входила в стоимость дома, поэтому восстановление особняка может обойтись ему намного дешевле покупки нового — в 700-800 тысяч долларов (от 71,7 миллиона до 81,9 миллиона рублей). По информации Mash, за одно выступление «Мумий Тролль» получает по 83 тысячи долларов (примерно 8,5 миллиона рублей), из которых половина идет Лагутенко как солисту.
Ранее представители общественности и почетные граждане предложили лишить Лагутенко звания почетного гражданина Владивостока, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Музыканту присвоили статус в 2016 году, инициатива вызывала споры в городе. Как отметила председатель совета Почетных граждан Владивостока и Приморского края Светлана Морозова, ряд общественников и депутатов выступали против этого решения.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru