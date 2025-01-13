СМИ: Дом Ильи Лагутенко сгорел в Калифорнии

Российский рок-музыкант Илья Лагутенко лишился дома в Калифорнии из-за обрушившихся на штат пожаров. Об этом свидетельствуют данные карты ущерба в поселке Биг-Рок телеканала BBC от 12 января, согласно которой все дома в поселке отмечены как поврежденные огнем или сгоревшие.

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Биг-Рок расположен между Малибу и Лос-Анджелесом. Известно, что Лагутенко владел одноэтажным коттеджем площадью 205 квадратных метров с четырьмя ванными и тремя спальнями. Певец приобрел дом в ипотеку за $2,8 млн в 2018 году.

После начала природных пожаров поселок оказался в зоне обязательной эвакуации. Данные о том, что все дома в поселке повреждены огнем или сгорели, подтвердили власти Малибу.

Отмечается, что у Лагутенко есть еще один дом в Лос-Анджелесе, который не был затронут пожаром.

Ранее певец Алексей Воробьев эвакуировался из дома с собакой из-за пожаров в США. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Павел Бедняков / Фотохост Конгресса молодых учёных
ТЕГИ:КалифорнияПожарыПевецИлья Лагутенко

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