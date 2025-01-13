СМИ: Дом Ильи Лагутенко сгорел в Калифорнии
Российский рок-музыкант Илья Лагутенко лишился дома в Калифорнии из-за обрушившихся на штат пожаров. Об этом свидетельствуют данные карты ущерба в поселке Биг-Рок телеканала BBC от 12 января, согласно которой все дома в поселке отмечены как поврежденные огнем или сгоревшие.
Биг-Рок расположен между Малибу и Лос-Анджелесом. Известно, что Лагутенко владел одноэтажным коттеджем площадью 205 квадратных метров с четырьмя ванными и тремя спальнями. Певец приобрел дом в ипотеку за $2,8 млн в 2018 году.
После начала природных пожаров поселок оказался в зоне обязательной эвакуации. Данные о том, что все дома в поселке повреждены огнем или сгорели, подтвердили власти Малибу.
Отмечается, что у Лагутенко есть еще один дом в Лос-Анджелесе, который не был затронут пожаром.
Ранее певец Алексей Воробьев эвакуировался из дома с собакой из-за пожаров в США. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Площадь лесных пожаров в Лос-Анджелесе превысила 163 квадратных метра
- Боксер Тайсон Фьюри объявил о завершении карьеры
- Госдума 14 января рассмотрит законопроект о продлении маткапитала до 2030 года
- Кадыров наградит 180 семей, назвавших детей в честь чеченских героев
- В Белгородской области при атаках ВСУ ранены две женщины и ребенок
- Более 80% новых штаммов гриппа возникают в Африке и Южной Америке
- Тульские власти назвали причину пожара в здании госпиталя
- Доллар на мировом рынке достиг максимума с ноября 2022 года
- В новогоднем квесте Музея Победы поучаствовали около 9 тысяч детей
- Выплату ухаживающим за детьми-инвалидами начнут индексировать с 1 февраля
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru