СМИ: команда Киркорова устроила перепалку с журналистами во время концерта
Команда певца Филиппа Киркорова устроила «бурную перепалку» во время праздничного концерта в честь Международного женского дня, пишет газета «Московский комсомолец».
По информации издания, артист отказался отвечать на вопросы журналистов, ждавших его в специальном месте для прессы. Корреспонденты прошли за кулисы, но команда певца «в категоричной форме» попросила их уйти.
«Видимо, опыт Киркорова ничему не учит. Как был на пафосе, так и остался», - цитирует издание одного из очевидцев.
Ранее Киркоров заявил, что «сам себя отменил» после скандальной «голой» вечеринки. Певец признался, что устал от творческой деятельности и решил взять паузу, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru