СМИ: команда Киркорова устроила перепалку с журналистами во время концерта

По информации издания, артист отказался отвечать на вопросы журналистов, ждавших его в специальном месте для прессы. Корреспонденты прошли за кулисы, но команда певца «в категоричной форме» попросила их уйти.

«Видимо, опыт Киркорова ничему не учит. Как был на пафосе, так и остался», - цитирует издание одного из очевидцев.

Ранее Киркоров заявил, что «сам себя отменил» после скандальной «голой» вечеринки. Певец признался, что устал от творческой деятельности и решил взять паузу, сообщает «Радиоточка НСН».

